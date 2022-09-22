Минтруда разъяснил механизм выплат универсального пособия для семей с детьми

В пресс-службе Минтруда поделились подробностями универсального пособия для ребёнка, расширяющее контингент семей, для которых доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет.

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Размер пособия на одного ребенка в России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей, в зависимости от нуждаемости семьи.

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«Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тысяч, 10,5 тысяч и 14 тысяч рублей», – говорится в сообщении Минтруда.

Уточняется, что если семья проходит комплексную оценку нуждаемости, то пособие можно получить на каждого ребёнка в семье.

Получить универсальное пособие смогут семьи с детьми до 17 лет и семьи, ожидающие ребёнка со среднедушевым доходом ниже одного регионального ПМ. При этом подать заявление на оформление универсального пособия можно будет с 1 января 2023 года.

«Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка», – указано в сообщении.

Оформить пособие можно на сайте Госуслуг, либо подать заявление лично в МФЦ или отделениях Социального фонда.

Само по себе универсальное пособие на ребёнка объединит в себе пособие беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком для неработающих родителей, выплату на первого и третьего ребёнка до трёх лет, а также пособия на детей от 3 до 8 и от 3 до 17 лет.

Отмечается, что пособие из бюджета на детей до 3 лет можно получить на любого ребёнка, вне зависимости от порядка рождения. Кроме того, максимальный размер выплаты для беременной женщины увеличился вдвое. А нуждающиеся семьи получат возможность оформить две выплаты одновременно – универсальное пособие и пособие из материнского капитала.

Минтруд также уточняет, что если ребёнок родился до 1 января 2023 года, то семья может выбрать – перейти на универсальное пособие или оставить прежние выплаты. Кроме того, если ребёнок родился в декабре 2022 года, семья всё ещё может получать выплаты по старым правилам до достижения 3 лет ребёнка.