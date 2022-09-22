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30 минут назад

Заемщики подсанкционных банков смогут погашать кредиты в рублях

Елена Прошина

ЦБ РФ рекомендовал санкционным банкам предусмотреть возможность для заемщиков выплачивать в рублях кредиты, взятые в валюте недружественных стран. Соответствующее письмо появилось на сайте регулятора, передает ТАСС.

Заемщики подсанкционных банков смогут погашать кредиты в рублях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ЦБ отметили, что, помимо рублевых расчетов, банки могут предлагать заемщикам погасить кредиты в валютах дружественных РФ стран. Такие возможности следует предусматривать в случае введения против кредитной организации или заемщика санкций, препятствующих исполнению обязательств в валюте недружественных стран, добавили в регуляторе.

Также в Центробанке подчеркнули, что целью данной рекомендации является минимизация валютных и кредитных рисков.

Личный счет,Банк России,
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