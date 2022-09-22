Заемщики подсанкционных банков смогут погашать кредиты в рублях

ЦБ РФ рекомендовал санкционным банкам предусмотреть возможность для заемщиков выплачивать в рублях кредиты, взятые в валюте недружественных стран. Соответствующее письмо появилось на сайте регулятора, передает ТАСС .

В ЦБ отметили, что, помимо рублевых расчетов, банки могут предлагать заемщикам погасить кредиты в валютах дружественных РФ стран. Такие возможности следует предусматривать в случае введения против кредитной организации или заемщика санкций, препятствующих исполнению обязательств в валюте недружественных стран, добавили в регуляторе.