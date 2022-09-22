Материнский капитал проиндексируют на 12,4% в 2023 году
С 1 февраля 2023 года материнский капитал в России проиндексируют на 12,4%. Об этом говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России, передает ТАСС.
Из документа следует, что в 2023 году размер маткапитала вырастет до 589 569 рублей на первого ребенка и 779 094 рублей на второго.
Напомним, что в конце августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать программу материнского капитала в России бессрочной. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».
Маткапитал является мерой господдержи семей РФ в рамках национального проекта «Демография». Впервые ее ввели в 2007 году. Тогда маткапитал выплачивался только на второго и последующих детей, если до этого право на выплату не оформлялось. На первого ребенка его начали выдавать лишь с 2020 года. Потратить средства маткапитала родители могут на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату соцреабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Стоит отметить, что за 15 лет существования меры размер выплаты вырос на 339 569 рублей или 529 094 рубля, если брать сумму на второго ребенка. В 2007 году маткапитал составлял 250 тысяч рублей.