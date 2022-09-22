Материнский капитал проиндексируют на 12,4% в 2023 году

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С 1 февраля 2023 года материнский капитал в России проиндексируют на 12,4%. Об этом говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России, передает ТАСС.

Из документа следует, что в 2023 году размер маткапитала вырастет до 589 569 рублей на первого ребенка и 779 094 рублей на второго.

Напомним, что в конце августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать программу материнского капитала в России бессрочной. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».

Маткапитал является мерой господдержи семей РФ в рамках национального проекта «Демография». Впервые ее ввели в 2007 году. Тогда маткапитал выплачивался только на второго и последующих детей, если до этого право на выплату не оформлялось. На первого ребенка его начали выдавать лишь с 2020 года. Потратить средства маткапитала родители могут на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату соцреабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.