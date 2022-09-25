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2 часа назад

Пенсионеров порадовали ежемесячной выплатой в 9 тыс. рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Пенсионеры со стажем работы в селе получат увеличенную на 25 % фиксированную надбавку к пенсии. Ее размер в текущем году составляет 9 тысяч рублей.

Пенсионеров порадовали ежемесячной выплатой в 9 тыс. рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В 2022 году с увеличением с 1 июня фиксированной выплаты к пенсии до 7220,74 рублей увеличился и размер «сельской» 25%-й надбавки и составил 1805,2 рублей», – сообщила специалист ПФР Ирина Тамбиева.

Итоговый размер надбавки к пенсии россиян, которые работали в сельском хозяйстве, равен 9025,94 рублям. Закон о дополнительной выплате к пенсии по старости действует с 2019 года, и с тех пор ее смогли получить более 900 тысяч граждан, отметила Тамбиева.

По ее словам, для получения надбавки необходимо соблюдение сразу четырех условий: россиянин должен получать пенсию по старости или инвалидности, его стаж составляет не менее 30 лет в сельском хозяйстве, он проживает в селе и не устроен на работу. В этом году ежемесячную выплату получат те пенсионеры, которые напишут заявление в ПФР. Перерасчет произведут на следующий месяц первого числа. Граждане, которые успели подать документы в начале сентября, получат надбавку уже 1 октября.

Ранее пенсионерам возрастом около 80 лет сообщили, что их ждет новая доплата к пенсии в размере 14 тысяч рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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