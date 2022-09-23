Почему импортные товары взлетели в цене и как за них не переплатить

Многие иностранные непродовольственные товары значительно выросли в цене, несмотря на укрепление курса рубля в последние несколько месяцев. Life выяснил, какие факторы влияют на такую динамику и как не переплатить за такую продукцию.

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Портал приводит пример с ростом цен на определенные товары. В частности, как указывает он, годовая стоимость моющих и чистящих средств возросла на 32,6%, парфюмерно-косметических товаров — на 30,5%, электробытовой техники — на 20,5%, галантереи — на 14,5% и т.д.

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По мнению аналитиков, на ситуацию влияют несколько факторов, а именно некоторая нехватка сырья и комплектующих на мировых рынках, общее падение производства на этом фоне, а также рост дополнительных издержек на более длинные транспортные маршруты доставки, на услуги посредников и на комиссии за транзитные финансовые операции.

Автор публикации отмечает, что в настоящее время непродуктовыми ретейлерами применяется две схемы увеличения своей прибыли.

«Первая подразумевает создание нескольких компаний-прокладок, которые по факту принадлежат одному хозяину. Они перепродают завезённый иностранный товар друг другу и конечному покупателю предлагают его уже с наценкой, которая образовалась в результате небольшой прибыли каждой из участвующих в цепочке компаний», - пишет портал.

Другую схему применяют, в частности, для товаров бытовой химии, чистящих и моющих средств. Продавцом выставляется продукция с двойными ценниками. На них указывают крупным шрифтом оптовую стоимость, применяемую в период дисконта. Вместе с тем реальную цену прописывают мелким шрифтом, отмечает Life.

Зачастую магазины вывешивают плакаты, на которых указано, что якобы акционная стоимость действует один раз в неделю.