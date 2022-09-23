Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного

В России решили поднять тарифы ЖКХ раньше запланированного. Цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

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В 2022 году тарифы ЖКХ повысят дважды, после правительство обещает не менять стоимость услуг до июля 2024 года. Отмечается, что предельный уровень индексации тарифов с декабря текущего года по стране не превысит девять процентов.

Согласно подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. В Минэкономразвития заявили, что опережающая индексация тарифов требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов.