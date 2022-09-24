Россиянам напомнили, на что можно потратить материнский капитал

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2023 года планируется проиндексировать на 12,4% — до 589,5 тыс. руб., на второго ребенка — до 779 тыс. руб. Руководитель проектов сервиса «Актион Госфинансы» Ольга Березина в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, на какие цели семья может потравить пособие.

Всего в законе выделено пять пунктов: покупка жилья, погашение ипотеки на жилье, обеспечение образования детей, формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуги для социальной адаптации ребенка-инвалида.

«Самым популярным расходом из средств маткапитала является улучшение жилищных условий. Однако, купить или построить жилье без ипотеки сразу не получится, в этом случае ребенку должно исполнится три года. А заплатить взнос по ипотеке на жилье или погасить долг уже по имеющейся ипотеке на жилье можно сразу после рождения ребенка», — объяснила Березина.

Специалист подчеркнула, что ремонт жилья не относится к улучшению жилищных условий, поэтому на такие расходы потратить маткапитал нельзя.

Еще один популярный расход — образование детей до 25 лет.

«Маткапиталом можно оплатить занятия в учебных заведениях, детский сад и другие услуги организаций с образовательной лицензией. Кроме этого, сертификатом можно оплатить общежитие на период обучения ребенка», — уточнила специалист.

Березина отметила, что с августа 2022 года маткапиталом разрешили оплачивать услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели с образовательной лицензией. По словам специалиста, это могут быть расходы на репетитора или няни, у которых оформлено ИП и есть лицензия.