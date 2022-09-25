Россиян предупредили о «подводных камнях» покупки товаров в рассрочку

О «подводных камнях» покупки товаров в рассрочку предупредила в разговоре с агентством «Прайм» младший юрист компании «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова. По ее словам, не всегда «кредит без переплат» является таким на самом деле.

«Рассрочки делятся на два типа — кредитную и "чистую". Первая возможна только при участии банка или иной финансовой организации. "Чистая" — это когда все риски до полной оплаты товара берет на себя продавец», — рассказала Абдрахманова.

При кредитной рассрочке ее «подводными камнями» могут быть навязанные услуги — например, страховка жизни и здоровья (до 10-15 процентов от стоимости товара), дополнительная гарантия, а также «комплекс помощи покупателю по всем вопросам». Важно понимать, что в таком случае сама рассрочка действительно будет беспроцентной. Однако общая сумма, которую придется выплатить в итоге, может значительно превышать цену покупки. То есть и продавец, и банк в этом случае зарабатывают, но не на процентах, а на допуслугах, заявила юрист.