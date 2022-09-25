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1 час назад

Россияне отказываются от покупки одежды и техники в пользу продуктов

Елена Прошина

Экономия и пессимизм заставили россиян приобретать меньше одежды и техники, но чаще покупать продукты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

Россияне отказываются от покупки одежды и техники в пользу продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты проанализировали данные 1,1 млн онлайн-касс в России. Они отмечают, что традиционные распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за «неуверенности в завтрашнем дне и эмоционального фона» потребители сократили покупки одежды, обуви, бытовой техники и электроники, но стали чаще посещать продуктовые магазины.

Так в августе объем продаж одежды и обуви в денежном выражении в целом по России были выше на 2%, чем в тот же период в 2021 году, но количество приобретенных товаров упало на 14%. Средний чек покупки за год вырос на 19% и составил 5,4 тыс. руб.

Сегмент, в котором потребители наращивают объём покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле — это продуктовые магазины. Размер средней покупки в июне составил 735 руб, а в августе - 751 руб.

Продажи промтоваров заметно упали весной 2022 года: в апреле и мае снижение покупок в штуках составляло 20–25% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стали известны продукты, которые чаще всего покупали этим летом в России.

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