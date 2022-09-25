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29 минут назад

Россиянам со сбережениями в долларах дали совет

Илья Родин

Россиянам не следует принимать поспешных решений по вопросу о дальнейшем хранении или продаже денежных средств в иностранных валютах, посоветовал финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом пишет «Лента.ру».

Россиянам со сбережениями в долларах дали совет
Фото:  Igal Ness / Unsplash Igal Ness / Unsplash

Беляев подчеркнул, что если нет безвыходного положения, срочной необходимости в деньгах, то доллары можно придержать. По его мнению, со временем ситуация разрешится в положительную сторону.

Он полагает, что наличные доллары следует сохранить тем, кто планирует поездки за границу. В большинстве государства мира американская валюта по-прежнему востребована.

Вместе с тем, в ближнесрочной перспективе курс американской валюты по отношению к рублю не вырастет, уточнил аналитик. Доллар может немного подняться на фоне международной повестки, но позже снова вернется в диапазон 59-60 рублей за единицу.

Напомним, что ранее эксперты высказывались о необходимости избавиться от лежащих на счетах долларов и евро.

Личный счет,Михаил Беляев,
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