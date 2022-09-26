Планы министров Англии могут удвоить расходы граждан на отопление вдвое

Исследования показали, что планы министров возложить энергетические надежды Великобритании на водород могут почти удвоить стоимость отопления дома к концу десятилетия по сравнению с природным газом.

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По мнению ведущих энергетических аналитиков Cornwall Insight, использование водорода для отопления дома может оказаться гораздо более дорогим вариантом, чем природный газ, пишет The Guardian. Согласно отчету, подготовленному по заказу благотворительной организации по возобновляемым источникам энергии MCS Foundation, к 2050 году, когда Великобритания юридически обязана достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, использование водорода добавит около 70% к счетам за электроэнергию в доме по сравнению с использованием газа.