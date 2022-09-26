Названы регионы с самой высокой зарплатой

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой - среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 года составляла здесь 130 тысяч рублей, посчитали РИА Новости. Также средние зарплаты более 100 тысяч рублей в Салехарде, Южно-Сахалинске, Москве, Магадане, Анадыре и Петропавловске-Камчатском.
Больше всего в первом полугодии зарплаты выросли в Череповце - 25,9%, Липецке - 21,3%, Петропавловске-Камчатском - 18,2%, Набережных челнах - 19%, Кемерово - на 17,3% Вологде - 16,1%.
В двух регионах зарплаты снизились: в Ханты-Мансийске на 3,1%, Анадыре на 1,8%.