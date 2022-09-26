Названы регионы с самой высокой зарплатой

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой - среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 года составляла здесь 130 тысяч рублей, посчитали РИА Новости. Также средние зарплаты более 100 тысяч рублей в Салехарде, Южно-Сахалинске, Москве, Магадане, Анадыре и Петропавловске-Камчатском.