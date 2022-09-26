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1 час назад

TourDom: россиянам, желающим выехать за границу, предложили авиабилеты по цене автомобиля

Газета.Ru

Россиянам, желающим выехать за границу, предложили улететь частным самолетом за 1 млн рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Желающим выехать за границу россиянам предложили авиабилеты по цене автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации портала, желающим уехать из страны следует искать свободные места у компаний, занимающихся джет-шерингом или бизнес-авиацией. Несколько рейсов уже отправляются из Внуково в Стамбул в понедельник, 26 сентября.

Сообщается, что цена билетов на утренние рейсы превышала 1 млн рублей. В два раза дешевле можно улететь из Москвы в Стамбул во вторник, 27 сентября.

Россияне отказываются от покупки одежды и техники в пользу продуктов

Также желающие покинуть страну могут искать отказные туры. Некоторые туристы отказывались от туров, опасаясь, что их могут не выпустить из страны. Турагентства отмечают рост спроса на такие туры в последнее время.

Ранее сообщалось, что сайт агрегатора-метапоисковика авиабилетов Aviasales работает со сбоями. Об этом заявляли пользователи сервиса.

Личный счет,Международный аэропорт Внуково,
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