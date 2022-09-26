Желающим выехать за границу россиянам предложили авиабилеты по цене автомобиля

Россиянам, желающим выехать за границу, предложили улететь частным самолетом за 1 млн рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно информации портала, желающим уехать из страны следует искать свободные места у компаний, занимающихся джет-шерингом или бизнес-авиацией. Несколько рейсов уже отправляются из Внуково в Стамбул в понедельник, 26 сентября.

Сообщается, что цена билетов на утренние рейсы превышала 1 млн рублей. В два раза дешевле можно улететь из Москвы в Стамбул во вторник, 27 сентября.

Также желающие покинуть страну могут искать отказные туры. Некоторые туристы отказывались от туров, опасаясь, что их могут не выпустить из страны. Турагентства отмечают рост спроса на такие туры в последнее время.