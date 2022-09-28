Россияне смогут защититься от мошенников сами

Банк России подписал указ, в соответствии с которым у клиентов банков появится возможность самостоятельно устанавливать запрет и ограничения на онлайн-операции. Его действие начнется с 1 октября, сообщают «Известия».

Отмечается, что такой подход защитит граждан от злоумышленников. Так, денежные переводы, которые осуществляются без одобрения россиян, будут предотвращены. Клиенту будет нужно лишь самому выбрать ограничения. Речь идет об установке запрета не только на онлайн-операции, но и на ряд отдельных услуг. В частности, это касается переводов и кредитования, отмечает издание.

Пользователям предоставят возможность ограничивать предельную сумму одной транзакции и лимит на определенный срок. От граждан требуется лишь подача заявления в кредитной организации.

Центробанк также решил, что россиянам потребуется дополнительная защита. Так, с 1 октября банками будет проводиться идентификация устройств, с которых совершены онлайн-операции.

Особое внимание будут уделять электронному адресу почты клиента, на который отправляют уведомления и справки об операциях. От банков будет приходить запрос для подтверждения мобильного номера в ходе совершения операции.