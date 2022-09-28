Рубль назван лучшей валютой для сбережений

Глобальная инфляция привела к тому, что иностранные валюты начали терять статус надежных средств сбережений. Вместе с тем рубль за последние годы показал себя достойно в этом деле, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время выступления на банковском форуме «Казначейство», передает агентство «Прайм».
Он отметил, что хранение средств с 2017 года в рублях на трехмесячных депозитах позволило бы заработать «намного больше», если бы предпочтение было отдано именно национальной валюте.
Это обусловлено тем, что процент по рублям за это время был достаточно высоким в сравнении с остальными валютами. Курс российской валюты в настоящее время находится практически на том же уровне, что и в конце 2017 года по отношению к американской валюте, указал зампред ЦБ.
«То есть рубль был более надежным средством сбережений последние пять лет», — отметил Заботкин.
Ранее заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что сейчас достаточно рискованно полностью обналичивать сбережения, то есть отказываться от банковского вклада. Это обусловлено возможным обесцениванием накоплений на фоне инфляции. Кроме того, он считает, что компенсировать подобные потери без процентных вкладов весьма проблематично.