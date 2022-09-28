Рубль назван лучшей валютой для сбережений

Глобальная инфляция привела к тому, что иностранные валюты начали терять статус надежных средств сбережений. Вместе с тем рубль за последние годы показал себя достойно в этом деле, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время выступления на банковском форуме «Казначейство», передает агентство «Прайм».

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Он отметил, что хранение средств с 2017 года в рублях на трехмесячных депозитах позволило бы заработать «намного больше», если бы предпочтение было отдано именно национальной валюте.

Это обусловлено тем, что процент по рублям за это время был достаточно высоким в сравнении с остальными валютами. Курс российской валюты в настоящее время находится практически на том же уровне, что и в конце 2017 года по отношению к американской валюте, указал зампред ЦБ.

«То есть рубль был более надежным средством сбережений последние пять лет», — отметил Заботкин.