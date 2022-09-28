Тарифы на электричество для россиян вырастут с 1 декабря 2022 года

Индексация тарифов на электроэнергию в России с 1 декабря 2022 года составит 9%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах, передает ТАСС.

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«Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года — 6% и с 1 июля 2025 года — 5%», — сказано в документе.

Также сообщается, что тариф сетевых организаций для всех категорий потребителей с 1 декабря 2022 года будет повышен на 9%, с 1 июля 2024 года — на 6%, а с 1 июля 2025 года — на 5%.

В прогнозе отмечается, что «указанные темпы индексации не учитывают индивидуальные решения правительства РФ и решения Федеральной антимонопольной службы.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на сообщение представителя российского Минэкономразвития писало, что правительство перенесло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Уточняется, что тарифы ЖКХ повысят на 9% в среднем по стране. Но в следующие 1,5 года — до июля 2024 года — ставки поднимать не будут.