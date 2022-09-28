Стало известно, кому повысят пенсии с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.
В ведомстве уточнили, что страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы с 1 июня на 10%. В январе будет проведена дополнительная индексация, на 4,8%. Средний размер денежных выплат составит 21,8 тыс. рублей.
В бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено почти 9 трлн рублей, пояснили в пресс-службе.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что суммарное повышение страховых пенсий за 2022 год превысит 15%, что больше уровня инфляции (12,4%).