Стало известно, кому повысят пенсии с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

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В ведомстве уточнили, что страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы с 1 июня на 10%. В январе будет проведена дополнительная индексация, на 4,8%. Средний размер денежных выплат составит 21,8 тыс. рублей.

В бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено почти 9 трлн рублей, пояснили в пресс-службе.