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1 час назад

Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 1 января

Илья Родин

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы с 1 июня на 10%. В январе будет проведена дополнительная индексация, на 4,8%. Средний размер денежных выплат составит 21,8 тыс. рублей.

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В бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено почти 9 трлн рублей, пояснили в пресс-службе.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что суммарное повышение страховых пенсий за 2022 год превысит 15%, что больше уровня инфляции (12,4%).

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,
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