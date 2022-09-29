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2 часа назад

В Турции нашли альтернативу картам «Мир»

Ura.Ruиещё 6

В Турции разрабатывается «билетная карта» для россиян в качестве альтернативы платежной системе «Мир». Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

В Турции нашли альтернативу картам «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специалисты по туризму работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему, не нарушая санкций. Соответственно, туристы из России также будут расплачиваться „билетной“ картой при покупке турпакета», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что карта будет создана для использования в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях. «Деньги, которые российские туристы тратят по билетным картам, туроператоры будут отправлять в рестораны, торговые и развлекательные заведения», — уточнили они.

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