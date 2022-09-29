В Турции нашли альтернативу картам «Мир»

В Турции разрабатывается «билетная карта» для россиян в качестве альтернативы платежной системе «Мир». Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Специалисты по туризму работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему, не нарушая санкций. Соответственно, туристы из России также будут расплачиваться „билетной“ картой при покупке турпакета», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что карта будет создана для использования в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях. «Деньги, которые российские туристы тратят по билетным картам, туроператоры будут отправлять в рестораны, торговые и развлекательные заведения», — уточнили они.