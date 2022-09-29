ЦБ РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж

Банк России продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года», - говорится в сообщении.
Уточняется, что граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долл. США, по системам денежных переводов - не более 10 тыс. долл. США (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
«Кроме того, физические лица - нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», - отмечается в тексте.