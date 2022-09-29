ЦБ РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж

«Кроме того, физические лица - нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», - отмечается в тексте.