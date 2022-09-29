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40 минут назад

Силуанов заявил, что изменения налогообложения не затронут россиян

Елена Прошина

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что возможное изменение налогообложения не затронет россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов: изменения налогообложения не затронут россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В следующем году потребуется дополнительные ресурсы, это очевидно. Поэтому мы предусматривали, в первую очередь, изъять те дополнительные доходы, которые наши экспортеры, в первую очередь, получают от высоких цен на мировых рынках», – сказал министр.

Силуанов также добавил, что уровень налогообложения для россиян останется таким же, как в 2022 году.

Ранее Антон Силуанов заявил, что бюджет на предстоящую трехлетку будет непростым.

«Что главное в нашем бюджете непростом – то, что все равно мы видим свет в конце тоннеля – и в 2025 году сводим его по траектории правила. Правила изменились, конечно, но, тем не менее, это дает ориентир для участников рынка и инвесторов, дает понимание, что будет делать правительство в финансовой и бюджетной сфере», – добавил он.

Личный счет,Антон Силуанов,
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