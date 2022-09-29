Силуанов: изменения налогообложения не затронут россиян

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что возможное изменение налогообложения не затронет россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«В следующем году потребуется дополнительные ресурсы, это очевидно. Поэтому мы предусматривали, в первую очередь, изъять те дополнительные доходы, которые наши экспортеры, в первую очередь, получают от высоких цен на мировых рынках», – сказал министр.
Силуанов также добавил, что уровень налогообложения для россиян останется таким же, как в 2022 году.
Ранее Антон Силуанов заявил, что бюджет на предстоящую трехлетку будет непростым.
«Что главное в нашем бюджете непростом – то, что все равно мы видим свет в конце тоннеля – и в 2025 году сводим его по траектории правила. Правила изменились, конечно, но, тем не менее, это дает ориентир для участников рынка и инвесторов, дает понимание, что будет делать правительство в финансовой и бюджетной сфере», – добавил он.