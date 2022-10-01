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2 часа назад

Денежное довольствие военных и силовиков увеличили

Парламентская газетаиещё 1

В России увеличили денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Такое постановление правительства от 21.04.2022 № 719 вступает в силу 1 октября.

Денежное довольствие военных и силовиков увеличили
Фото:    © Игорь Самохвалов/ПГ   © Игорь Самохвалов/ПГ

Повышение касается военных, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, судебных приставов и таможенников.

Документом установлено, что выплаты вырастут в 1,04 раза, или на 4 процента. При этом уточнили, что при повышении денежного содержания его сумму будут округлять до целого рубля в сторону увеличения.

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