Денежное довольствие военных и силовиков увеличили

В России увеличили денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Такое постановление правительства от 21.04.2022 № 719 вступает в силу 1 октября.

Документом установлено, что выплаты вырастут в 1,04 раза, или на 4 процента. При этом уточнили, что при повышении денежного содержания его сумму будут округлять до целого рубля в сторону увеличения.