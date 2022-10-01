С 1 октября бюджетникам проиндексируют заработную плату

В число бюджетников, как отметил профессор, попадают госслужащие, сотрудники федерально-бюджетных учреждений. Кроме того, на 4% проиндексируют пенсии военных, добавил Сафонов.

Накануне в Минтруда сообщили, что единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 12,4% в 2023 году. Ранее стало известно, что Министерство экономического развития прогнозирует рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 рублей в России в 2025 году.