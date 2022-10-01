Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Профессор Сафонов: с 1 октября бюджетникам проиндексируют заработную плату

Газета.Ru

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал "Известиям", индексации каких выплат запланированы с 1 октября.

С 1 октября бюджетникам проиндексируют заработную плату
Фото: DepositphotosDepositphotos

"С 1 октября ожидается индексация заработных плат бюджетников", — заявил эксперт.

В число бюджетников, как отметил профессор, попадают госслужащие, сотрудники федерально-бюджетных учреждений. Кроме того, на 4% проиндексируют пенсии военных, добавил Сафонов.

Накануне в Минтруда сообщили, что единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 12,4% в 2023 году. Ранее стало известно, что Министерство экономического развития прогнозирует рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 рублей в России в 2025 году.

Личный счет,Александр Сафонов,Минтруд России,Финансовый университет,Минэкономразвития,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители