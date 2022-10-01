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52 минуты назад

Криптоинвестор назвал лучшие способы вложения денег

Мослента

Лучшие способы вложения денег назвал «Мосленте» венчурный и криптоинвестор, эксперт в трейдинге и резидент бизнес-сообщества Сергей Санников. В первую очередь он порекомендовал вкладываться в недвижимость.

Эксперт назвал лучшие способы вложения денег
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как показывает практика, за последние 10 лет рынок недвижимости наиболее стабильный, надежный и привлекательный. Цены на недвижимость как росли, так и продолжат расти. Рекомендую рассмотреть варианты приобретения коммерческой недвижимости под аренду», — сказал инвестор.

Специалист посоветовал присмотреться к криптовалюте и фондовому рынку. По его словам, лучше покупать облигации, евробонды и ОФЗ (государственные ценные бумаги с гарантированным доходом). Биткоины эксперт советует приобретать на спотовом рынке, и выделять на них не более 10 процентов из своего капитала.

«Для максимальной доходности и защиты от рисков рекомендую добавить в свой инвестиционный портфель китайский юань и швейцарский франк», — добавил он.

Ранее ненадежность вложения денег в иностранную валюту объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Личный счет,Сергей Санников,Михаил Беляев,
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