Эксперт назвал лучшие способы вложения денег

Лучшие способы вложения денег назвал «Мосленте» венчурный и криптоинвестор, эксперт в трейдинге и резидент бизнес-сообщества Сергей Санников . В первую очередь он порекомендовал вкладываться в недвижимость.

«Как показывает практика, за последние 10 лет рынок недвижимости наиболее стабильный, надежный и привлекательный. Цены на недвижимость как росли, так и продолжат расти. Рекомендую рассмотреть варианты приобретения коммерческой недвижимости под аренду», — сказал инвестор.

Специалист посоветовал присмотреться к криптовалюте и фондовому рынку. По его словам, лучше покупать облигации, евробонды и ОФЗ (государственные ценные бумаги с гарантированным доходом). Биткоины эксперт советует приобретать на спотовом рынке, и выделять на них не более 10 процентов из своего капитала.