Как получить всю накопленную пенсию разом

Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается только в возрасте, с которого ее начинают выплачивать, но можно получить оба вида пенсий единовременно. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

По ее словам, информацию о суммах накоплений можно получить в бухгалтерии у работодателя, в личном кабинете на сайте «Госуслуги», Пенсионном фонде или МФЦ.

— Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям нужно обратиться в ПФР или в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства. Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого используйте учетную запись Госуслуг, найдите блок «Пенсии» и выберете вторую услугу «Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений», — объяснила эксперт.

Она отметила, что работодатель вправе обращаться в ПФР за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия, передает «Прайм».

Главным критерием формирования накопительной пенсии выступает то, что работник имеет официальную заработную плату, на основании которой работодатель перечислял средства, добавила Сорокина.