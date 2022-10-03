Как получить всю накопленную пенсию разом

Существует два вида пенсии: страховая и накопительная. Разница заключается только в возрасте, с которого ее начинают выплачивать, но можно получить оба вида пенсий единовременно. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По ее словам, информацию о суммах накоплений можно получить в бухгалтерии у работодателя, в личном кабинете на сайте «Госуслуги», Пенсионном фонде или МФЦ.
— Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям нужно обратиться в ПФР или в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства. Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого используйте учетную запись Госуслуг, найдите блок «Пенсии» и выберете вторую услугу «Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений», — объяснила эксперт.
Она отметила, что работодатель вправе обращаться в ПФР за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия, передает «Прайм».
Главным критерием формирования накопительной пенсии выступает то, что работник имеет официальную заработную плату, на основании которой работодатель перечислял средства, добавила Сорокина.
Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8 процента. Как именно добиться повышения пенсии — в материале «Вечерней Москвы».