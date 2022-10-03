В Турции оценили влияние отказа банков от системы «Мир» на приезд россиян

«Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдет сокращение внутренних расходов», — заявил он.