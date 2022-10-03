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2 часа назад

Россияне завили о снижении накоплений на фоне санкций

Lenta.ruиещё 2

После начала спецоперации на Украине и ввода санкций Запада 21 процент россиян заявил о сокращении накоплений, а 5 процентов — о росте. Об этом следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.

Россияне завили о снижении накоплений на фоне санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 39 процентов опрошенных не увидели существенных перемен в благосостоянии, а примерно треть респондентов (34 процента) признались, что не имели накоплений ни до начала кризиса, ни сейчас.

Наиболее чувствительной возрастной группой к внешним событиям оказались граждане 25–34 лет — среди них 34 процентов сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35–44 лет таких 27 процентов. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28 процентов. При этом у россиян старше 60 лет только 12 процентов заявили об уменьшении накоплений.

Изменение финансового положения больше коснулось россиян мужского пола. Так, 26 процентов из них отметили сокращение собственных сбережений, а 7 процентов — увеличение против 17 и 3 процентов соответственно среди женщин.

Ранее стало известно, что доходы россиян увеличатся. По данным «Известий», они вырастут более чем на 1,5 триллиона рублей на фоне введения новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми, индексации пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10 процентов.

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