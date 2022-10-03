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1 час назад

Россиянам предрекли увеличение доходов на триллионы рублей

Лера Букина

Россиян ожидает увеличение доходов более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия». Это связано с мерами, которые приняли власти РФ. Речь идет о регулярных пособиях нуждающимся семьям с детьми, индексации пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян и росте прожиточного минимума (+10%).

Россиянам предрекли увеличение доходов на триллионы рублей
Фото: ТАССТАСС

Издание указывает на двухэтапное проведение индексации пенсий в 2022 году в связи с высоким уровнем инфляции. Так, россиянам теперь полагается в среднем 19,3 тыс. рублей.

Также отмечается, что в предстоящем году властями будут выделены 2,1 трлн рублей на то, чтобы реализовать социальные поручения главы государства. Данная цифра на 110 млрд рублей превышает показатель 2022 года.

Изменения коснулись и маткапитала. Так, в 2023 году его повысят до 779 тыс. рублей. Речь идет о выплате на второго ребенка.

Доходы России от продажи нефти рухнули

Ранее в сентябре Росстат проинформировал о снижении численности малоимущего населения во II квартале 2022 года. Так, год к году сокращение доли малоимущего населения в стране составило 0,4 процентных пункта. Отмечалось, что такая динамика обусловлена своевременным введением мер государственной помощи.

Личный счет,Росстат,
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