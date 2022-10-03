Россиянам раскрыли способ отказаться от дистанционных услуг банков

В связи с новыми правилами у россиян появилась возможность самим устанавливать в банке некоторые опции. Речь идет, в частности, о запрете на онлайн-операции или ограничении их параметров. «Интерфакс» выяснил порядок получения такого обращения от граждан в конкретных банках.

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Получение услуги в Газпромбанке будет доступно в офисе. Кроме того, там же рассматривается вопрос подачи заявления через call-центр. Вместе с тем присутствие в кредитной организации обязательно в случае со снятием лимитов, подчеркнули в службе ГПБ.

В Промсвязьбанке предусмотрели личное обращение в отделения для установки запрета. Вместе с тем отмечается, что в настоящее время клиенты уже могут прибегать к установке ограничений на проведение онлайн-операций. Это касается и запрета на онлайн-кредитование. В таких случаях россиянам нужно обращаться лично в банк. В пресс-службе банка сообщили, что россияне смогут защититься от мошенников благодаря принятой мере. Так, банком фиксируется попытка оформления кредитного продукта через мобильное приложение или интернет-банк. Далее идет проверка, совершалось ли действие самим клиентом.

В ВТБ не сказали, как можно получить услугу, однако там же отметили, что банком предусматривается установка большинства лимитов и ограничений удаленным способом.

«Большинство ограничений можно установить дистанционным способом», - подчеркнули кредитной организации.