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1 час назад

Назван последний способ спасти сбережения в долларах

Deita.ru

Россияне, закупившие доллары по высокому курсу, ещё могут попытаться спасти свои валютные сбережения.

Назван последний способ спасти сбережения в долларах
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом рассказал аналитик Михаил Беспалов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, первое, что стоит сделать таким гражданам, это срочно конвертировать свои долларовые накопления в валюты дружественных стран. Если же их оставить в долларах, то тогда риски их блокировки или списания по той или иной причине многократно возрастут.

Как объяснил эксперт, опасность сохранения сбережений в долларах будет расти тем больше, чем сильнее их хранение и использование зависит от финансовой инфраструктуры стран, которые уже ввели и ещё только могут ввести различные блокирующие санкции против России.

В этой связи, специалист рекомендовал россиянам поторопиться с выводом своих средств также и из иностранных активов, которые находятся за рубежом или которые завязаны за инфраструктуру западных стран. Возможно, в скором времени они могут стать полностью недоступны.

Ранее стало известно, когда мир начнёт стремительно отказываться от доллара.

Личный счет,Михаил Беспалов,
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