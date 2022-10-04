Назван последний способ спасти сбережения в долларах

Россияне, закупившие доллары по высокому курсу, ещё могут попытаться спасти свои валютные сбережения.
Об этом рассказал аналитик Михаил Беспалов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По его словам, первое, что стоит сделать таким гражданам, это срочно конвертировать свои долларовые накопления в валюты дружественных стран. Если же их оставить в долларах, то тогда риски их блокировки или списания по той или иной причине многократно возрастут.
Как объяснил эксперт, опасность сохранения сбережений в долларах будет расти тем больше, чем сильнее их хранение и использование зависит от финансовой инфраструктуры стран, которые уже ввели и ещё только могут ввести различные блокирующие санкции против России.
В этой связи, специалист рекомендовал россиянам поторопиться с выводом своих средств также и из иностранных активов, которые находятся за рубежом или которые завязаны за инфраструктуру западных стран. Возможно, в скором времени они могут стать полностью недоступны.
Ранее стало известно, когда мир начнёт стремительно отказываться от доллара.