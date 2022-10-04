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2 часа назад

Раскрыт дизайн новой 500-рублевой банкноты

Лера Букина

На новой банкноте Банка России номиналом в 500 рублей изобразят один из культурно-исторических и природных объектов Пятигорска. Об этом сообщил регулятор в пресс-релизе.

Раскрыт дизайн новой 500-рублевой банкноты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что экспертной группой были предложены свыше 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В числе объектов-претендентов - скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа.

Кроме того, ЦБ рассказал, что было предложено на оборотную сторону банкноты. Так, в перечне оказались памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшая доля голосов была отдана Эльбрусу, Дербентской крепости в Дагестане, башенным комплексам Вовнушки и Таргиму в Ингушетии.

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Также отмечается, что банкнота может быть украшена Триумфальной аркой в Ставрополе, комплексом Грозный-Сити, Национальной библиотекой Чеченской Республики, Чиркейской ГЭС и другими объектами.

По словам заместителя председателя Банка России Сергея Белова, все вышеуказанные символы «значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте».

Весной этого года Ассоциация банков России попросила ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за связанных с антироссийскими ограничениями проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Личный счет,Михаил Лермонтов,Сергей Белов,Банк России,
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