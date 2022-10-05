В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

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Парламентарий подчеркнул, что ряд микрофинансовых организаций (МФО) с целью повышения безопасности, выставляют в настоящее время дополнительные требования: возраст заемщиков (минимум 21—22 года), наличие постоянной работы и т.д.

Кроме того, многие организации готовы выдать займы не интересуясь вопросами наличия опыта трудовой деятельности и получения дохода. Федоров отмечает, что это повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — говорится в сообщении.