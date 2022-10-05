Россиян предупредили о возможном росте цен

В России в октябре прогнозируется инфляция на уровне 0,3% и замедление роста цен до 13% год к году. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков.

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Напомним, что ситуация с повышением цен в стране начала улучшаться в середине года. Это произошло благодаря укреплению российской валюты, восстановлению импорта и удачного урожая. К концу сентября темпы роста оценивались в 13,71%, при этом в апреле инфляция составила 17,83%.

Летом власти страны указывали на дефляцию в месячном выражении. В августе она ускорилась до 0,52% с 0,39%, в июле и июне – до 0,35%. Согласно недельной статистике с 20 по 26 сентября, в России снова наблюдается инфляция. Однако она оценивается всего лишь в 0,08%.

По мнению аналитиков, в этом месяце повышение цен произойдет в связи с подорожанием плодоовощной продукции. В банке «Зенит» отмечают, что дефляционный период в России закончился.

В рейтинговой службе НРА считают, что на цены будет влиять перекладывание организациями издержек в связи с повышенными логистическими рисками на конечных потребителей. Укрепление курса рубля окажет сдерживающий эффект на рост цен, считают в агентства «Эксперт РА».