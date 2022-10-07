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1 час назад

Какая участь ждёт обладателей доллара, предупредил экономист

Deita.ruиещё 2

В США неуклонно растёт инфляция. Нынешняя администрация вполне может упустить контроль над сложившейся ситуацией. Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "День ТВ".

Что ждёт обладателей доллара
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, американское руководство может попытаться остановить рост инфляции фактически только одним способом - повышением ключевой ставки. Однако, ужесточение денежно-кредитной политики повысит стоимость кредита, а это в свою очередь будет значить возникновение угрозы для существования всей многолетней долларов пирамиды долгов.

Ни банки, ни государственные, ни коммерческие предприятия, ни рядовые граждане больше не смогут обслуживать свои кредиты, ибо цена новых заимствований для продолжения порядком затянувшейся "игры в стулья" будет непомерно высокой. В результате возникнет гигантский кризис неплатежей, превышающий по своим масштабам рецессию 2008-2009 годов.

Если это случится, то, как предсказывает Катасонов, курс доллара может начать резко падать, ибо вся американская финансовая система фактически окажется в эмиссионном тупике

Личный счет,Валентин Катасонов,
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