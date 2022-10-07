Что ждёт обладателей доллара

В США неуклонно растёт инфляция. Нынешняя администрация вполне может упустить контроль над сложившейся ситуацией. Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "День ТВ".

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По его словам, американское руководство может попытаться остановить рост инфляции фактически только одним способом - повышением ключевой ставки. Однако, ужесточение денежно-кредитной политики повысит стоимость кредита, а это в свою очередь будет значить возникновение угрозы для существования всей многолетней долларов пирамиды долгов.

Ни банки, ни государственные, ни коммерческие предприятия, ни рядовые граждане больше не смогут обслуживать свои кредиты, ибо цена новых заимствований для продолжения порядком затянувшейся "игры в стулья" будет непомерно высокой. В результате возникнет гигантский кризис неплатежей, превышающий по своим масштабам рецессию 2008-2009 годов.