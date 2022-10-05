Россиян стали чаще признавать банкротами

Специалисты портала DA зафиксировали увеличение общего числа решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев. В сравнении с таким же временным отрезком 2021 года количество возросло на 40%, до 168 тыс., сообщают «Известия».
Аналитики пришли к такому выводу после мониторинга всех банкротных процедур физических лиц в России.
Отмечается, что среди процедур, которые были завершены в текущем году, 20 млрд рублей включили в реестр требований кредиторов, обеспеченных залогом. Данный уровень меньше значения прошлого года.
«Но несмотря на это, в таких процедурах банкротства практически в два раза вырос объем удовлетворенных требований — с 27% в 2021 году до 40% за восемь месяцев 2022 года», — указано в заявлении.
В среднем длительность процедуры реализации имущества — девять месяцев.
Ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что на начало сентября гражданам в совокупности спишут порядка 3,7 млрд рублей долгов. Это процедура внесудебного банкротства. За два года ее работы ею смогли воспользоваться 10 600 человек.