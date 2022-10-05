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51 минуту назад

Россиян стали чаще признавать банкротами

Лера Букина

Специалисты портала DA зафиксировали увеличение общего числа решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев. В сравнении с таким же временным отрезком 2021 года количество возросло на 40%, до 168 тыс., сообщают «Известия».

Россиян стали чаще признавать банкротами
Фото: ТАССТАСС

Аналитики пришли к такому выводу после мониторинга всех банкротных процедур физических лиц в России.

Отмечается, что среди процедур, которые были завершены в текущем году, 20 млрд рублей включили в реестр требований кредиторов, обеспеченных залогом. Данный уровень меньше значения прошлого года.

«Но несмотря на это, в таких процедурах банкротства практически в два раза вырос объем удовлетворенных требований — с 27% в 2021 году до 40% за восемь месяцев 2022 года», — указано в заявлении.

В среднем длительность процедуры реализации имущества — девять месяцев.

Ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что на начало сентября гражданам в совокупности спишут порядка 3,7 млрд рублей долгов. Это процедура внесудебного банкротства. За два года ее работы ею смогли воспользоваться 10 600 человек.

Личный счет,Илья Торосов,Минэкономразвития,
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