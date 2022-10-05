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38 минут назад

Минфин предложил отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

Газета.Ru

Министерство финансов (Минфин) России предложило отказаться от действующей скидки в 30% на оплату госпошлин через портал Госуслуги. Слова замминистра финансов Ирины Окладниковой приводят «Ведомости».

Скидку на оплату пошлин на Госуслугах захотели отменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прогнозе доходов это (предложение по отмене скидки — «Газета.Ru») также учтено», — заявила Окладникова на заседании комитета Госдумы по информтехнологиям при обсуждении проекта бюджета на 2023 год.

В правительстве убеждены, что готовящаяся отмена 30-процентной скидки не повлечет массового оттока пользователей с портала Госуслуг. При этом отмена льгот не коснется 50% скидки на уплату штрафов.

Предложение Минфина поддержали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Глава ведомства Максут Шадаев уверен, что пользователи продолжат использовать портал Госуслуг из-за его удобства.

«Эта скидка на первом этапе внедрения играла очень важную роль в привлечении пользователей. Массово мы столкнемся с тем, что пользователи будут расстроены фактическим увеличением стоимости услуг на 30%, но значительного оттока с сервиса не произойдет», — заключил Шадаев.

3 октября президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Предоставить предложение необходимо до 15 ноября.

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