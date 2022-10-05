Скидку на оплату пошлин на Госуслугах захотели отменить

«Эта скидка на первом этапе внедрения играла очень важную роль в привлечении пользователей. Массово мы столкнемся с тем, что пользователи будут расстроены фактическим увеличением стоимости услуг на 30%, но значительного оттока с сервиса не произойдет», — заключил Шадаев.