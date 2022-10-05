В Турции нашли альтернативу российским картам «Мир»

На фоне угрозы вторичных санкций Анкара предложила российским туристам использовать турецкую платежную систему «Трой». Переговоры о выдаче карт россиянам активно ведут дипломаты России и Турции, пишет «Пятый канал».

Турецкие эксперты подчеркнули, что выдача карт «Трой» туристам из России является удачным выходом из сложившейся ситуации.

Платежная система создана и введена в Турции, соответственно, США будет сложно обвинить Анкару в попытках обхода санкций.

Ранее сообщалось, что часть турецких банков отказалась принимать российские карты «Мир». Представители финансовых организаций пояснили, что это связано с опасениями попасть под вторичные ограничительные меры Вашингтона.