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1 час назад

В Турции нашли альтернативу российским картам «Мир»

Илья Родин

На фоне угрозы вторичных санкций Анкара предложила российским туристам использовать турецкую платежную систему «Трой». Переговоры о выдаче карт россиянам активно ведут дипломаты России и Турции, пишет «Пятый канал».

Турецкие эксперты подчеркнули, что выдача карт «Трой» туристам из России является удачным выходом из сложившейся ситуации.

Платежная система создана и введена в Турции, соответственно, США будет сложно обвинить Анкару в попытках обхода санкций.

Ранее сообщалось, что часть турецких банков отказалась принимать российские карты «Мир». Представители финансовых организаций пояснили, что это связано с опасениями попасть под вторичные ограничительные меры Вашингтона.

Еще в двух странах перестали принимать российские карты UnionPay

Российские туроператоры оперативно отреагировали на создавшуюся ситуацию и порекомендовали россиянам брать с собой в поездки наличные деньги.

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