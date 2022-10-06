Хранение сбережений в долларах и евро теперь несет в себе риски. Это связано с антироссийскими санкциями западных стран, заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков в беседе с «Лентой.ру».

Он пояснил, что речь идет о мерах, которые могут принять недружественные страны. Эксперт советует обратить внимание на банковские депозиты – деньги могут вернуться в рублях по курсу.

Исаков подчеркнул, что также россиянам стоит рассмотреть альтернативные валюты, например, юань. Собеседник объяснил это его ликвидностью.

По словам аналитика, россияне начали сберегать денежные средства в валюте в связи с ослаблением рубля. Однако, как указал он, ситуация изменилась.

«В новой реальности нельзя сказать, что нас ждет его ослабление, поэтому при прочих равных условиях я бы рекомендовал <…> снижать долю валюты в своих сбережениях», — подытожил эксперт.