Хранение сбережений в долларах и евро теперь несет в себе риски. Это связано с антироссийскими санкциями западных стран, заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков в беседе с «Лентой.ру».
Он пояснил, что речь идет о мерах, которые могут принять недружественные страны. Эксперт советует обратить внимание на банковские депозиты – деньги могут вернуться в рублях по курсу.
Исаков подчеркнул, что также россиянам стоит рассмотреть альтернативные валюты, например, юань. Собеседник объяснил это его ликвидностью.
По словам аналитика, россияне начали сберегать денежные средства в валюте в связи с ослаблением рубля. Однако, как указал он, ситуация изменилась.
«В новой реальности нельзя сказать, что нас ждет его ослабление, поэтому при прочих равных условиях я бы рекомендовал <…> снижать долю валюты в своих сбережениях», — подытожил эксперт.
Ранее заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что сейчас достаточно рискованно полностью обналичивать сбережения, то есть отказываться от банковского вклада.