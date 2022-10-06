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22 минуты назад

IDFI: более 60 тысяч россиян открыли счета в банках Грузии с конца февраля

Газета.Ru

Более 60 тысяч российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с конца февраля 2022 года по 31 августа. Об этом сообщается на сайте грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации).

Раскрыто количество открывших счета в банках Грузии с конца февраля россиян
Фото: ИнтернетИнтернет

"31 августа число активных владельцев счетов в коммерческих банках, являющихся гражданами России, превысило 60 тыс. человек", - говорится в исследовании.

На счетах россиян в Грузии к концу лета оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $670 млн). До начала конфликта на Украине эта сумма была на 1,2 млрд лари меньше. Таким образом, рост вложений к началу осени составил 170%.

При этом россияне предпочитают держать денежные средства в грузинских банках в американской валюте. На долю долларовых счетов пришлось 72% от суммарного числа открытых вкладов. Для сравнения, на рублевые счета - только 0,06%. Большая часть средств хранятся во вкладах до востребования (53%), 26% - в срочных, 21% лежит на текущих счетах, заключили в IDFI.

3 октября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что с конца сентября по начало октября границу России и Грузии в обоих направлениях пересекли около 70 тыс. человек. За неделю через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществляли 19 649 единиц автотранспорта и 69 511 человек.

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