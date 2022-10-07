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26 минут назад

Евросоюз назвал способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян

Вечерняя Москваиещё 1

Инвесторы-россияне могут разморозить активы в странах Евросоюза, если получат соответствующее разрешение от европейского регулятора. Информацию об этом подтвердили в Европейской комиссии.

ЕС назвал способ разморозить зависшие активы россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что выдавать разрешения будут компетентные органы государств — членов ЕС. К ним относятся регуляторы и министерства финансов. Размороженные активы могут передаваться инвесторам на условиях, которые «компетентные органы» посчитают «целесообразными».

При этом в ЕК подчеркнули, что выдавшее любое разрешение государство должно проинформировать об этом другие государства — члены ЕС и комиссию в течение двух недель с момента получения разрешения.

Как уточнили в ЕК, разморозка активов проводится исключительно для завершения операций между гражданином и Национальным расчетным депозитарием. Это необходимо сделать до 7 января 2023 года, передает РБК.

Еврокомиссия сообщила об утверждении странами Европейского союза восьмого пакета санкций в отношении России. Однако европейцы не смогли назвать потолок цен на нефть, поскольку западные политики просто не могут его определить. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Личный счет,Михаил Беляев,Еврокомиссия,ЕС,
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