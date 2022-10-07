ЕС назвал способ разморозить зависшие активы россиян

Инвесторы-россияне могут разморозить активы в странах Евросоюза, если получат соответствующее разрешение от европейского регулятора. Информацию об этом подтвердили в Европейской комиссии.
Отмечается, что выдавать разрешения будут компетентные органы государств — членов ЕС. К ним относятся регуляторы и министерства финансов. Размороженные активы могут передаваться инвесторам на условиях, которые «компетентные органы» посчитают «целесообразными».
При этом в ЕК подчеркнули, что выдавшее любое разрешение государство должно проинформировать об этом другие государства — члены ЕС и комиссию в течение двух недель с момента получения разрешения.
Как уточнили в ЕК, разморозка активов проводится исключительно для завершения операций между гражданином и Национальным расчетным депозитарием. Это необходимо сделать до 7 января 2023 года, передает РБК.
Еврокомиссия сообщила об утверждении странами Европейского союза восьмого пакета санкций в отношении России. Однако европейцы не смогли назвать потолок цен на нефть, поскольку западные политики просто не могут его определить. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.