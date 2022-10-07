Цены на авиабилеты рухнули

Стоимость билетов на востребованные зарубежные направления значительно упала. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Также издание указывает на снижение цен на приграничные направления до значений, которые наблюдались месяц назад. Напомним, что авиабилеты резко подорожали после объявления частичной мобилизации в РФ. Тогда срочный вылет в Стамбул или Дубай обходился в 600–700 тыс. рублей, однако уже сегодня россияне отдадут за билет 20 тыс. рублей и 40 тыс. рублей соответственно.

Сообщается о падении спроса на отдельные рейсы в несколько раз. Глубина бронирования стала такой, какой была прежде. В Ереван теперь можно улететь, заплатив в два раза меньше денег. В условиях ажиотажа цены взлетели до 200 тыс. рублей. На 8 октября билет в среднем стоит 11–14 тыс. рублей, на последующие дни — 10–12 тыс. рублей.

Нормализовалась ситуация и с ценами на билеты в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск. Через них граждане пытались попасть в Норвегию, Казахстан и Монголию. Сейчас им обойдется перелет в 3–5 тыс. рублей вместо 20–25 тыс. рублей.