Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
25 минут назад

Цены на авиабилеты рухнули

Лера Букина

Стоимость билетов на востребованные зарубежные направления значительно упала. Об этом сообщает «Коммерсант».

Цены на авиабилеты рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также издание указывает на снижение цен на приграничные направления до значений, которые наблюдались месяц назад. Напомним, что авиабилеты резко подорожали после объявления частичной мобилизации в РФ. Тогда срочный вылет в Стамбул или Дубай обходился в 600–700 тыс. рублей, однако уже сегодня россияне отдадут за билет 20 тыс. рублей и 40 тыс. рублей соответственно.

Сообщается о падении спроса на отдельные рейсы в несколько раз. Глубина бронирования стала такой, какой была прежде. В Ереван теперь можно улететь, заплатив в два раза меньше денег. В условиях ажиотажа цены взлетели до 200 тыс. рублей. На 8 октября билет в среднем стоит 11–14 тыс. рублей, на последующие дни — 10–12 тыс. рублей.

Нормализовалась ситуация и с ценами на билеты в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск. Через них граждане пытались попасть в Норвегию, Казахстан и Монголию. Сейчас им обойдется перелет в 3–5 тыс. рублей вместо 20–25 тыс. рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что у россиян снова появилась возможность приобрести горящие путевки в другие страны. Их можно купить по всем массовым направлениям. Речь идет о Египте, Турции и Эмиратах.

Личный счет,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители