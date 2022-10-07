Цены на авиабилеты рухнули

Стоимость билетов на востребованные зарубежные направления значительно упала. Об этом сообщает «Коммерсант».
Также издание указывает на снижение цен на приграничные направления до значений, которые наблюдались месяц назад. Напомним, что авиабилеты резко подорожали после объявления частичной мобилизации в РФ. Тогда срочный вылет в Стамбул или Дубай обходился в 600–700 тыс. рублей, однако уже сегодня россияне отдадут за билет 20 тыс. рублей и 40 тыс. рублей соответственно.
Сообщается о падении спроса на отдельные рейсы в несколько раз. Глубина бронирования стала такой, какой была прежде. В Ереван теперь можно улететь, заплатив в два раза меньше денег. В условиях ажиотажа цены взлетели до 200 тыс. рублей. На 8 октября билет в среднем стоит 11–14 тыс. рублей, на последующие дни — 10–12 тыс. рублей.
Нормализовалась ситуация и с ценами на билеты в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск. Через них граждане пытались попасть в Норвегию, Казахстан и Монголию. Сейчас им обойдется перелет в 3–5 тыс. рублей вместо 20–25 тыс. рублей.
Ранее «Известия» сообщили, что у россиян снова появилась возможность приобрести горящие путевки в другие страны. Их можно купить по всем массовым направлениям. Речь идет о Египте, Турции и Эмиратах.