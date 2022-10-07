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27 минут назад

Экономист Каптышек назвал два способа использования денег в валюте на руках сейчас

Газета.Ru

Россияне с наличной валютой на руках сейчас могут использовать деньги двумя способами. Они могут перевести их в рубли и инвестировать в ценные бумаги или стартапы. Или открыть валютный вклад. Об этом «Главному региональному» рассказал экономист Юрий Капышек.

Россиянам назвали 2 способа использования наличной валюты
Фото: ТАССТАСС

«Нужно перевести деньги в рубли и инвестировать или в ценные бумаги, или в стартапы. Тем более предложений от банков, которые работают в данном направлении и сами финансируют разработки, достаточно много», — рассказал Каптышек.

Второй способ – открыть валютный вклад в банке, уточнил он.

«Процент маленький. Но хотя бы можно будет сохранить деньги», — отметил Каптышек.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что россиянам, у которых в распоряжении есть сбережения в американских долларах, не стоит принимать никаких поспешных решений.

«Если особенно не прижимает ситуация, не ставит в безвыходное положение, пусть они (доллары) лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет», — сказал он.

Личный счет,Михаил Беляев,
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