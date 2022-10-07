Россиянам назвали 2 способа использования наличной валюты

Россияне с наличной валютой на руках сейчас могут использовать деньги двумя способами. Они могут перевести их в рубли и инвестировать в ценные бумаги или стартапы. Или открыть валютный вклад. Об этом «Главному региональному» рассказал экономист Юрий Капышек.