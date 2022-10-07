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43 минуты назад

Еще один европейский банк прекратил обслуживание карт UnionPay россиян

Лера Букина

Один из крупнейших испанских банков Santander принял решение больше не обслуживать карты системы UnionPay, которые были выпущены российскими кредитными организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

Еще один европейский банк перестал обслуживать российские карты UnionPay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», - подчеркнули в пресс-службе.

В европейских государствах ограничивают обслуживание карт китайской платежной системы.

В частности, представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо, сообщил, что финская сеть Nosto с 3 октября больше не принимает карты китайской UnionPay. Сообщалось, что данный шаг обусловлен высоким спросом на наличные деньги со стороны российских граждан.

Также СМИ писали, что Коммерческий банк Чехии прекратил обслуживание карт UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы. Он является одним из крупнейших банков в стране.

В начале сентября сообщалось, что китайская платежная система UnionPay приняла решение ограничить работу с банками-эквайерами из России, попавшими в санкционные списки Запада.

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