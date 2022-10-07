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1 час назад

Экономист объяснил, как переводить деньги из России за рубеж

РИА "ФедералПресс"

Из-за санкций многие россияне сталкиваются с проблемами перевода денег за рубеж. Российский экономист Евгений Гольдфайн рассказал, какие остались лазейки для того, чтобы преодолеть ограничения.

Экономист объяснил, как переводить деньги из России за рубеж
Фото: Федерал прессФедерал пресс

«Несмотря на препятствия, введенные против россиян Евросоюзом, продолжают действовать т. н. условно анонимные криптокошельки. Кроме того, появляются и другие варианты расчетов, люди находят способы, как проводить платежи даже при постоянно возрастающих ограничениях в отношениях с российскими контрагентами и в условиях, когда все больше российских банков отключается от SWIFT», – передает слова Гольдфайна Оsnmedia.ru.

Экономист подчеркнул, что еще не все лазейки закрыты. Однако, по его словам, постепенно ситуация будет осложняться. Государственные органы могут увеличивать контроль за различными платежными системами и криптовалютой.

Гольдфайн отметил, что денежные переводы могут превратиться в так называемую «игру», где нужно будет проявлять реакцию и соблюдать определенную технику безопасности.

Действия правительства в 2023 году будут направлены на то, чтобы минимизировать дефицит бюджета. Одна из мер – ужесточение налогового режима. Поэтому физические лица рискуют столкнуться с проблемами, если не будут декларировать доходы, полученные с помощью криптовалюты.

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