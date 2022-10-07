Экономист объяснил, как переводить деньги из России за рубеж

«Несмотря на препятствия, введенные против россиян Евросоюзом, продолжают действовать т. н. условно анонимные криптокошельки. Кроме того, появляются и другие варианты расчетов, люди находят способы, как проводить платежи даже при постоянно возрастающих ограничениях в отношениях с российскими контрагентами и в условиях, когда все больше российских банков отключается от SWIFT», – передает слова Гольдфайна Оsnmedia.ru.