Экономист объяснил, как переводить деньги из России за рубеж

Из-за санкций многие россияне сталкиваются с проблемами перевода денег за рубеж. Российский экономист Евгений Гольдфайн рассказал, какие остались лазейки для того, чтобы преодолеть ограничения.
«Несмотря на препятствия, введенные против россиян Евросоюзом, продолжают действовать т. н. условно анонимные криптокошельки. Кроме того, появляются и другие варианты расчетов, люди находят способы, как проводить платежи даже при постоянно возрастающих ограничениях в отношениях с российскими контрагентами и в условиях, когда все больше российских банков отключается от SWIFT», – передает слова Гольдфайна Оsnmedia.ru.
Экономист подчеркнул, что еще не все лазейки закрыты. Однако, по его словам, постепенно ситуация будет осложняться. Государственные органы могут увеличивать контроль за различными платежными системами и криптовалютой.
Гольдфайн отметил, что денежные переводы могут превратиться в так называемую «игру», где нужно будет проявлять реакцию и соблюдать определенную технику безопасности.
Действия правительства в 2023 году будут направлены на то, чтобы минимизировать дефицит бюджета. Одна из мер – ужесточение налогового режима. Поэтому физические лица рискуют столкнуться с проблемами, если не будут декларировать доходы, полученные с помощью криптовалюты.