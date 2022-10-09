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1 час назад

Назван способ увеличить пенсию при отсутствии работы

Lenta.ru

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что размер пенсии россиян определяется числом накопленных пенсионных баллов, начисляемых за каждый отработанный год. Однако в некоторых случаях баллы могут начислить за тот период, когда человек не работал, пишет «Прайм».

Назван способ увеличить пенсию при отсутствии работы
Фото: ТАССТАСС

Дзгоева назвала способ увеличить пенсию при отсутствии работы и напомнила о праве россиян увеличить выплату благодаря отпуску по уходу за ребенком. Так, полтора года за первого ребенка дают 2,7 балла, за второго — 5,4, за третьего — 8,1. Уход за инвалидом или престарелым человеком, служба в армии 1,8 балла.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — объяснила юрист.

Эксперт добавила, что россияне могут приобрести пенсионные баллы: для этого следует внести в ПФР добровольные страховые взносы. Таким образом можно «закрыть» до половины нужного стажа — не более 15 лет.

Личный счет,ВШЭ,Пенсионный фонд РФ,
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