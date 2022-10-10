"Известия": россияне сняли свыше 750 млрд рублей с начала мобилизации

В Российской Федерации с 21 сентября по 6 октября граждане сняли 754,1 млрд рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Центробанка России.
Согласно им, на второй день после объявления о начале частичной мобилизации, 22 сентября, люди забрали из банков 132,1 млрд руб. Еще один пик снятий был достигнут 30 сентября, когда гражданами было снято 144,8 млрд руб. При этом уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений. В последние дни спрос снизился до 14,4–35,5 млрд руб. Такие показатели были до 22 сентября. До этого числа наблюдался отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд руб.
"Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность", - сказал в беседе с изданием о представленных данных главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Он назвал произошедшее "типичным проявлением поведенческой экономики". Специалист также указал, что после некоторого успокоения и уменьшения потока уезжающих из РФ нормализовалась ситуация с оттоком денег из банков.
Ранее сообщалось, что россияне за лето-2022 вывели со срочных вкладов 881 млрд руб., хотя год назад наоборот вносили деньги. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт. Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.