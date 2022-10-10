"Известия": россияне сняли свыше 750 млрд рублей с начала мобилизации

В Российской Федерации с 21 сентября по 6 октября граждане сняли 754,1 млрд рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Центробанка России.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Согласно им, на второй день после объявления о начале частичной мобилизации, 22 сентября, люди забрали из банков 132,1 млрд руб. Еще один пик снятий был достигнут 30 сентября, когда гражданами было снято 144,8 млрд руб. При этом уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений. В последние дни спрос снизился до 14,4–35,5 млрд руб. Такие показатели были до 22 сентября. До этого числа наблюдался отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд руб.

"Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность", - сказал в беседе с изданием о представленных данных главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Он назвал произошедшее "типичным проявлением поведенческой экономики". Специалист также указал, что после некоторого успокоения и уменьшения потока уезжающих из РФ нормализовалась ситуация с оттоком денег из банков.