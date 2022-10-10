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27 минут назад

В Минфине заявили, что для криптокошельков россиян нет риска из-за санкций

Газета.Ruиещё 3

В Минфине не увидели проблем в запрете на обслуживание криптокошельков и счетов россиян, который был включен в новый пакет санкций Евросоюза. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение от пресс-службы ведомства.

В Минфине заявили, что для криптокошельков россиян нет риска из-за санкций
Фото: DepositphotosDepositphotos

В Минфине уверены, что ограничения практически не отразятся на инвесторах из России, так как сейчас офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, поэтому ими могут воспользоваться граждане из любых стран. Этому способствует технология DeFi, то есть децентрализованных финансов, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что санкции будут исполнять централизованные биржи, где необходимо подтверждать личность и гражданство. То есть речь идет о крупных игроках рынка, таких как Binance и FTX.

При этом в криптобиржах заявили, что планов по введению ограничений нет, а россиянам не стоит спешить выводить цифровые активы с площадок.

9 октября сетевое издание Rozetked сообщило, что платформа по обмену биткоинами LocalBitcoins уведомила российских пользователей о прекращении обслуживания их счетов. Отмечается, что россияне стали получать электронные письма от LocalBitcoins, в которых причиной прекращения обслуживания называют «общеевропейские санкции», введенные ЕС в отношении России.

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