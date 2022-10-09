Мошенники начали представляться сотрудниками отдела дознания

Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь в Viber и WhatsApp «сотрудниками отдела дознания МВД». О новой схеме рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает «Прайм».

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Пользователю звонят по мессенджеру (чаще это Viber, реже WhatsApp), женский голос называет его фамилию, имя и отчество, а затем представляется сотрудником отдела дознания. Женщина сообщает о возбужденном уголовном деле по факту подделки документов и заявляет, что некий однофамилец предъявил доверенность от имени гражданина на снятие наличных и оформление кредитов.

Затем у обманутого выпытывают финансовую информацию, предлагают перевести деньги «на безопасный счет» или «участвовать в оперативных мероприятиях», следуя указаниям.

Юрист Соловьев говорит, что звонок по мессенджеру — «однозначный признак мошенничества». Полицейские никогда не звонят гражданам и не предлагают сверять личные данные и участвовать в следственных действиях.