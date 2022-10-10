Россияне вдвое реже стали досрочно гасить микрозаймы

«Из-за частичной мобилизации и новой волны социальной неопределенности произошел откат к значениям апреля. Люди также ожидают дальнейшего ухудшения экономической обстановки. Это не признак ухудшения качества клиентской базы — костяк тех, кто погашает займы досрочно, более чем на 75% состоит из проверенных повторных клиентов. Однако даже они сейчас предпочитают «придерживать» денежные средства. На данный момент мы не ожидаем восстановления показателя в текущем году выше уровня 5%», — считает эксперт.