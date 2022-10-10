Минфин задумался над либерализацией ввоза наличной валюты

Минфин считает, что ввоз в РФ иностранной валюты и действующие сейчас соответствующие ограничения нуждаются в либерализации для устранения возникшего дефицита. Об этом в понедельник сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
"Касательно ввоза иностранной валюты, тут я, как человек, который занимается финансовой политикой и регулированием в банковской сфере, я это всячески поддерживаю. Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по $10 тыс., этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать", - сказал он во время круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку.
При этом Чебесков подчеркнул, что у других ведомств может быть другая позиция по этому вопросу, так как вопросы декларирования ввозимых средств еще нуждаются в обсуждении.
В настоящее время ввозить в РФ без декларирования можно иностранную валюту суммой не более $10 тыс. (в эквиваленте). Для ввоза больших сумм необходимо декларирование и представление ряда документов, подтверждающих происхождение средств. При этом в апреле 2022 года в силу вступили ограничения Евросоюза на ввоз наличных банкнот евро и валют других стран ЕС. Данный запрет не касается, в частности, сотрудников дипломатических представительств, консульств.
С марта 2022 года указом президента РФ запрещен был вывоз из РФ наличной валюты и денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.