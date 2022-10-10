Минфин задумался над либерализацией ввоза наличной валюты

"Касательно ввоза иностранной валюты, тут я, как человек, который занимается финансовой политикой и регулированием в банковской сфере, я это всячески поддерживаю. Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по $10 тыс., этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать", - сказал он во время круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку.