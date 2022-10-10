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50 минут назад

Минфин готов подумать над либерализацией ввоза в Россию наличной валюты

ТАСС

Минфин считает, что ввоз в РФ иностранной валюты и действующие сейчас соответствующие ограничения нуждаются в либерализации для устранения возникшего дефицита. Об этом в понедельник сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

Минфин задумался над либерализацией ввоза наличной валюты
Фото: ТАССТАСС

"Касательно ввоза иностранной валюты, тут я, как человек, который занимается финансовой политикой и регулированием в банковской сфере, я это всячески поддерживаю. Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по $10 тыс., этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать", - сказал он во время круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку.

При этом Чебесков подчеркнул, что у других ведомств может быть другая позиция по этому вопросу, так как вопросы декларирования ввозимых средств еще нуждаются в обсуждении.

В настоящее время ввозить в РФ без декларирования можно иностранную валюту суммой не более $10 тыс. (в эквиваленте). Для ввоза больших сумм необходимо декларирование и представление ряда документов, подтверждающих происхождение средств. При этом в апреле 2022 года в силу вступили ограничения Евросоюза на ввоз наличных банкнот евро и валют других стран ЕС. Данный запрет не касается, в частности, сотрудников дипломатических представительств, консульств.

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С марта 2022 года указом президента РФ запрещен был вывоз из РФ наличной валюты и денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.

Личный счет,Минфин России,Госдума,ЕС,
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