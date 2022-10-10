Каждый второй россиянин стал больше экономить

Как выяснил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob, жители России стали переходить от стратегии «больше тратить» к бережливости. В октябре каждый второй россиянин (46 процентов) признался, что стал больше экономить, а доля увеличивших расходы упала более чем на треть по сравнению с мартом.

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В исследовании, проводившемся с 5 по 7 октября, поучаствовали 1600 респондентов из 371 населенного пункта страны. Сторонников стратегии «больше тратить» среди опрошенных оказалось всего девять процентов, а в марте — сразу после начала специальной военной операции (СВО) на Украине — их доля составляла 14 процентов. 28 процентов россиян не меняли свою финансовую стратегию.

Весной специалисты выяснили, что по сравнению с коронакризисом россиян, решивших увеличить расходы, стало почти вдвое больше. Осенью же «панику сменила осторожность», отметили в SuperJob. Теперь данные стали практически идентичны тем, что были зафиксированы в разгар пандемии в январе 2021 года: тогда восемь процентов решили, что настало время больше тратить, а 47 процентов, напротив, перешли к экономии.